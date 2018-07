"Minderbedeelde kinderen verdienen ook vakantie!"

Vrijwilligers Dewi Koekoek en Jonas de Koning doen het werk al jaren om de kinderen een mooie vakantie te bezorgen (foto: Omroep Zeeland)

Het kamp bestaat uit drie deelkampen. Het jongste kamp met kinderen van 7 t/m 9 jaar, het middelste kamp van 10 t/m 12 jaar en het oudste kamp van 13 t/m 15 jaar. Ieder jaar heeft het kamp een thema en dit jaar is dat mysterie. "Elk deelkamp mag dat zelf invullen. Door middel van verschillende opdrachten en puzzels kunnen ze op de laatste dag het mysterie oplossen en de kist met codes openen waar een beloning inzit", zegt weekcoördinator Nadia van Hum.

Vrijwilligers bezorgen minderbedeelde kinderen een weekje vakantie op Humanitas Kinderkamp

Jonas de Koning bereidt samen met andere vrijwilligers 120 maaltijden per dag op vier gaspitten en dat doet hij met plezier. "Ik wil graag iets terugdoen voor mensen die het nodig hebben. Voor mij voelt dit ook als vakantie, we doen alleen maar leuke dingen voor het goede doel en dat is het mooiste hieraan", zegt hij. Ook zijn collega Dewi Koekoek is het met hem eens. "Ik haal heel veel voldoening uit dit vrijwilligerswerk. Het is voor de kinderen erg belangrijk en die lachende gezichtjes, daar kan ik enorm van genieten!", aldus Dewi.

