GOES juicht na de 1-0 van Daniƫl Wissel tegen Silvolde (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie

GOES is onlangs gepromoveerd naar de Derde Divisie. ADO Den Haag speelt in de eredivisie, dus drie niveaus hoger. De Hagenaars bereiden zich in Zeeland voor op de nieuwe competitie en trainen in Renesse. Dinsdagavond oefent ADO Den Haag tegen WHS in Sint-Annaland.