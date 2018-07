GOES zorgt voor daverende verrassing tegen ADO Den Haag

GOES heeft in een oefenwedstrijd tegen Eredivisieclub ADO Den Haag voor een daverende verrassing gezorgd. De ploeg van trainer Rogier Veenstra won het vriendschappelijk duel met 2-1.

Samenvatting GOES - ADO Den Haag

In de eerste helft kwam GOES op voorsprong door een treffer van verdediger Sherief Tawfik, die een corner heel aardig binnen werkte. Na de rust kwam de ploeg van trainer Rogier Veenstra zelfs op een 2-0 voorsprong. Erwin Franse zette een dribbel in en liep tegen Wilfried Kanon op waarna de arbiter naar de stip wees. Tawfik legde aan en maakte zijn tweede goal van de avond. In de slotminuten wisten de profs uit Den Haag via Elson Hooi de eindstand op 2-1 te bepalen.

Derde Divisie

GOES is onlangs gepromoveerd naar de Derde Divisie. ADO Den Haag speelt in de eredivisie, dus drie niveaus hoger. De Hagenaars bereiden zich in Zeeland voor op de nieuwe competitie en trainen in Renesse. Dinsdagavond oefent ADO Den Haag tegen WHS in Sint-Annaland.