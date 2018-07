Zeeland wordt wakker: blauwalg, droogte en afkoeling

Blauwalg in Terneuzen

In het haventje van de Otheense kreek in Terneuzen is blauwalg geconstateerd. Bij het water wordt met een bord gewaarschuwd waarop staat dat het water beter kan worden gemeden. Blauwalg drijft als een groene olieachtige laag op het water en komt vooral voor in stilstaand water. Blauwalg kan maag- en darmklachten en irritaties aan ogen of huid veroorzaken. Ook honden kunnen ernstig ziek worden als ze in aanraking komen met blauwalg.

Foto: Marcelle Davidse (foto: Marcelle Davidse)

Droogte legt geschiedenis Zeeland bloot

Bij Zaamslag zie je vanuit de lucht precies waar 300 jaar geleden de kregen liepen. Fotografe Marcelle Davidse nam er een foto van. Op de luchtfoto zijn in de droge gerst en tarwe een paar donkere kronkelige lijnen te zien. Op deze plekken zijn de gewassen beduidend minder dor en droog. Als je deze foto bekijkt, lijkt het net het land van Saeftinghe. Je ziet de oude kreekresten nog van vroeger," zegt de eigenaar van de akkers.

Het brandje werd opgemerkt door oplettende strandwachten. (foto: Facebookpagina Vlissingse strandwacht )

Brandweer in hoogste fase van paraatheid

De brandweer blijft tot zeker volgende week in de hoogste fase van paraatheid. Vanwege de aanhoudende droogte wil de veiligheidsregio dat alle Zeeuwse gemeenten inwoners en toeristen informeren over de verhoogde kans op natuurbranden in de provincie.

Deze Omroep Zeeland-verslaggever is een hardnekkige strandganger bij koud weer (foto: Omroep Zeeland)

Wil je afkoelen? Doe het vandaag!

Vandaag kun je na het warme weer van afgelopen dagen even afkoelen. Op sommige plekken in Zeeland kan er een klein buitje vallen. Het wordt rond de 19 graden. De dagen daarna wordt het warmer met temperaturen rond de 24 graden. De laatste weersverwachting vind je op omroepzeeland.nl/weer.