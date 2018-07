Rijksoverheid waarschuwt sportduikers: schatgraven op zee blijft verboden

Verplaatsen of meenemen van erfgoed onder water mag niet, foto's maken wel. (foto: Ministerie van Defensie )

Groen maakte in 2005 verschillende duiken naar een 16e-eeuws scheepswrak dat bij Ritthem in de Westerschelde ligt. Vanuit het wrak haalde hij allerlei schatten naar boven, waaruit bleek dat mogelijk de resten van het oudste Nederlandse en misschien zelfs Zeeuwse oorlogsschip voor Fort Rammekens in het water ligt.

Wrakduikstichting De Roompot haalde onder meer kanonnen, vazen en pijpen uit het wrak. De Rijksoverheid vreest ervoor dat wrakduikers deze vondsten niet melden en de objecten op deze manier verdwijnen. Groen pleit juist voor een museale bestemming voor de voorwerpen die opgedoken worden. Hij meldde de opgedoken voorwerpen uit het wrak bij Ritthem daarom wel. "Maar dat doet niet iedereen", aldus Groen. De vondsten trokken de aandacht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en er kwam een onderzoek naar het wrak.

Wrakduiker

Tik de op vingers

Het wrak bleek bijzonder, maar geld voor de berging ervan is er niet. Het schip ligt op de rand van een diepe geul en een deel ervan is al in die geul gestort. "Het wrak spoelt nu gewoon weg en belangrijke historische scheepsbouw verdwijnt nu voor altijd", aldus Groen.

De sportduiker streeft daarom naar een samenwerking met de overheid in plaats van een verbod op schatgraven zoals is vastgelegd in de Erfgoedwet van 2016. Groen noemt de brief aan alle sportduikers daarom "een tik op de vingers": "Belangrijke objecten spoelen weg en die zijn verloren voor altijd."

