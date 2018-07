Onderzoek moet uitwijzen of draaien startbaan Vliegveld Midden-Zeeland minder overlast geeft

Vliegveld Midden-Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Als de baan wordt gedraaid, hoeven de vliegtuigen niet meer over de recreatiebedrijven te vliegen. Dat plan ziet Belderok wel zitten, mits het niet ten koste gaat van de vaste bewoners rondom het vliegveld. "Hoofdzaak is dat we de overlast ten opzichte van hen niet vermeerderen. Ik vind namelijk dat vaste bewoners meer recht van spreken hebben dan recreanten." Dat komt volgens Belderok, omdat hij vindt dat recreanten een keuze hebben om bijvoorbeeld ergens anders te kamperen.

Veiligheid

Volgens Belderok komen er vooral klachten binnen over dalende vliegtuigen. "Mensen ervaren dat als angstig, omdat er toch een vliegtuig overkomt." Daarnaast lijkt het de directeur ook een stuk veiliger wanneer de vliegtuigen langs en niet over de recreatiebedrijven vliegen.

Het onderzoek zou volgens Belderok zomaar eens "een paar maanden" kunnen duren. "Dat heeft vooral te maken met het in kaart brengen van de geluid- en gevarenzones." Wanneer het plan doorgezet wordt, heeft Belderok geen idee wie er voor de kosten opgaat draaien.