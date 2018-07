Deel dit artikel:











Duitse toeristen dupe van auto-inbraken

In drie Duitse auto's is vorige week vrijdag ingebroken. Uit de auto's die stonden in Groede en Cadzand zijn verschillende persoonlijke spullen gestolen.

Uit de auto's werden verschillende persoonlijke spullen gestolen. (foto: Koen Suyk/ANP) De eigenaren van de gestolen spullen hebben direct na de inbraken aangifte gedaan, maar tot nu toe ontbreek nog ieder spoor van de dader(s). De politie is daarom op zoek naar getuigen.