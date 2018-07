'Provincie verzweeg ernstig vervuilde grond marinierskazerne'

Luchtfoto van locatie marinierskazerne (foto: Rijksvastgoedbedrijf)

Ze zeggen dat ze documenten hebben waarin staat dat op het terrein vroeger afval van fabrieken als Hoechst en Pechiney is gedumpt. Er zouden onder meer extreem giftige stoffen als broom, arseen, asbest en cyanide in de grond zitten.

'Gevaarlijk'

"Ik zou hier als Marinier niet graag een schuttersputje graven", zegt toxicoloog Martin van den Berg tegen EenVandaag. Het staat voor de hoogleraar van Universiteit Utrecht, als een paal boven water dat het ronduit 'gevaarlijk is om met deze grond in aanraking te komen'.

Van den Berg vermoedt dat er ook een hoge concentratie van dioxines in de grond zit. "Het probleem is dat deze stoffen worden opgenomen via de huid, als je ermee in aanraking komt. Ben je vaak in zo'n gebied dan kun je steeds meer van die stoffen in je lichaam krijgen", aldus Van den Berg.

Start voorbereidende werkzaamheden marinierskazerne Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Defensie bevestigt dat er op de plek waar de kazerne moet komen drie hectare grond wordt gesaneerd en dat die grond inderdaad vervuild is met onder meer zware metalen, pac's en pcb's. De rest van het terrein, dat in totaal zeventig hectare groot is, is volgens Defensie niet vervuild.

'Waarom die kazerne?'

Dit nieuws stelt de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen volgens EenVandaag in een ander licht. "Als de grond zo vervuild is, waarom moet die kazerne er dan toch komen?", vragen de programmamakers zich hardop af.

In de Tweede Kamer klinkt intussen de roep om die verhuizing af te blazen steeds luider. Onder meer de Kamerfracties van PvdA, PVV en D66 hebben al om opheldering gevraagd.

In de berichtgeving van EenVandaag is ook al een reactie opgenomen van Isabelle Diks, Tweede Kamerlid van GroenLinks: "Ik kan geen rationele vinden voor de verhuizing van deze kazerne in een gebied waarvan je weet dat de grond met zware metalen en andere giftige chemische middelen ernstig is verontreinigd", aldus Diks.

'Politiek besluit'

De enige verklaring die het GroenLinks-Kamerlid heeft is dat het 'een politiek besluit moet zijn geweest'. En dan is het volgens haar ook nog eens een besluit waarover de mariniers en medezeggenschapscommissie veel te laat ingelicht zijn.

Bord naar de marinierskazerne in Doorn. (foto: ANP)

Daarover staat de landelijke Kamerfractie van GroenLinks lijnrecht tegenover de Zeeuwse Statenfractie van diezelfde partij. De Zeeuwse GroenLinks heeft zich namelijk tot nu toe altijd uitgesproken voor de verhuizing naar Vlissingen.

Kabinet steunt de verhuizing

Tot nu toe steunt het kabinet de verhuizing. Onlangs nog zei staatssecretaris Barbara Visser van Defensie geen redenen te zien om de voorbereidingen voor de verhuizing stil te leggen.

Ondertussen heeft de Provincie Zeeland al meer dan 14 miljoen uitgegeven aan de komst van de marinierskazerne. Er zijn bijvoorbeeld al gebouwen gesloopt, er is bodemonderzoek geweest en er worden al wegen aangelegd.

Reactie dagelijks provinciebestuur

De Provincie Zeeland heeft nog niet op het nieuws gereageerd. Het dagelijks provinciebestuur komt later vandaag met een reactie.

