Waarom het niet vreemd is dat een hoveniersbedrijf een 'strandapp' lanceert

De strandapp wordt vanavond officieel gelanceerd. (foto: Omroep Zeeland)

De zogenoemde Strand-app is bedoeld voor strandgangers die informatie willen over bijvoorbeeld de reddingsposten op het strand, of de getijden. Ook heeft de app een knop voor noodgevallen. Wanneer men een zeehond aantreft op het strand en op de noodknop drukt, wordt er automatisch doorgeschakeld naar de zeehondenwacht. Strandgangers kunnen ook melding maken via de app van bijvoorbeeld rotzooi op het strand.

Hoveniersbedrijf?

Dat de gemeente zich juist tot een hoveniersbedrijf wendde om de app te ontwikkelen, is niet opvallend volgens directeur Theo Nieuwenhuizen van Habo Hoveniers uit Renesse. Het bedrijf doet al jarenlang het onderhoud op het strand voor de gemeente Schouwen-Duivenland. "Dat hebben we de afgelopen 15 jaar gedaan en dat doen we de komende 10 jaar ook weer", aldus Nieuwenhuizen.

De app is vanaf vandaag te downloaden via de appstore of via de Google Play Store onder de noemer Strand-app.

Schoonmaken

Het hoveniersbedrijf is goed op de hoogte van alles wat er op het Schouwse strand gebeurt. En wanneer een strandganger dus invult dat het op een bepaalde plek niet schoon is op het strand, dan weet Nieuwenhuizen dat op die plek meer aandacht besteed moet worden aan de schoonmaak.

Strandapp