Waterschap doet onderzoek naar tevredenheid over Veerse Meer

Zonsondergang Veerse Meer (foto: Renata Elenbaas)

In 2010 was het laatste onderzoek. Toen werden de voorzieningen beoordeeld met een 7,9. Mensen wilden toen meer steigers en afmeermogelijkheden. Tijdens het onderzoek van deze zomer moet blijken of mensen daar nu tevreden over zijn.

Overeenkomst

Eind 2008 is een overeenkomst gesloten tussen de Provincie Zeeland, de gemeenten Veere, Noord-Beveland, Middelburg en Goes en het waterschap. Die hebben toen afgesproken dat het waterschap eens in de zoveel tijd onderzoek doet naar de tevredenheid van de gebruikers. Later deze zomer volgen er nog enkele ondervragingsronden.