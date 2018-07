HZ verlengt samenwerking met Chinese universiteit voor 10 jaar

(foto: Omroep Zeeland)

Binnen de samenwerking tussen de scholen is een programma ontwikkeld waarbij Chinese studenten de mogelijkheid krijgen om een 'double degree' te halen. De eerste 2,5 jaar studeren zij Engineering in China aan de Shanghai Maritime University. Vervolgens komen zij naar Vlissingen om de laatste 1,5 jaar van de HZ-opleiding Engineering af te ronden. Tijdens deze periode wonen de Chinese studenten in de campus bij het ADRZ in Vlissingen.

HZ-docenten en -studenten naar Shanghai

Bert Verhage, docent Engineering, begeleidt de Chinese studenten sinds 2007. Hij ziet dat de meer theoretisch opgeleide Chinese studenten goed samenwerken met de meer praktijkgerichte Nederlandse studenten. "Het werken in zo'n internationale multiculturele groep is niet altijd gemakkelijk, maar wel een goede voorbereiding op de toekomstige beroepspraktijk."

Een ander onderdeel van de samenwerking is de uitwisseling van HZ-docenten en -studenten. Twee keer per jaar reizen 6 docenten en 12 studenten naar China. De docenten geven les en de studenten ondersteunen daarbij. Voor de HZ-studenten is dit een enorme internationale verrijking: ze maken kennis met de Chinese cultuur, lessysteem en omgeving.

