In dit grenscafé wordt vanavond de finale van het WK al gespeeld

Finale

Carlo Sandrini is de uitbater van het café, dat op 200 meter van de Belgische grens ligt. De afgelopen wedstrijden van de Rode Duivels werden met veel belangstelling vanuit zijn café gevolgd, door Nederlanders én door Belgen: "Het is namelijk zo, dat jaren terug toen de Belgen geen bal raakte en zich niet plaatsten voor een WK of een EK de Belgen hier met oranje shirts de Nederlanders kwamen aanmoedigen. Dus nu draaien we de rollen gewoon om."

Hoewel Sandrini vertrouwen heeft in de Belgische ploeg, is hij nog niet zo zeker van een overwinning. "Het zijn twee goede ploegen, ik denk daarom dat vanavond de finale al gespeeld wordt."

In dit café zijn ze klaar voor de halve finale.

Stilte voor de storm

Een van de België-supporters is 8 uur voor aanvang al zeker van een goede plek in het café van Sandrini. De man, afkomstig uit Edegem, hoopt dat zijn land wereldkampioen wordt, maar Frankrijk moet zeker niet onderschat worden volgens hem. Toch blijft hij positief. "Ik hoop op 2-1, als ze maar winnen."