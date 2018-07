Vrouw slaat met sloophamer om zich heen op politiebureau Zierikzee

De vrouw sloeg onder meer een ruit en een computer kapot. (foto: Politie Zeeland)

Op het moment dat de vrouw het bureau binnenliep, waren er een paar agenten aanwezig alsook een vrouw in de bezoekersruimte. Toen de bezoekster om zich heen begon te slaan, grepen de agenten meteen in. Hierbij gebruikten zij pepperspray. De vrouw is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht.

Wat de vrouw bewoog om met de sloophamer het politiebureau binnen te stappen, is niet bekend.