Zes redenen waarom je als Zeeuw voor België moet juichen (en drie waarom je dat beter niet kan doen)

Brult de Zeeuwse leeuw vanavond voor België of Frankrijk? (foto: Omroep Zeeland)

1. Hallo, Zeeuws-VLAANDEREN?!

Do we need to say more? Dit is dé tijd om een beroep te doen op onze Vlaamse roots. Het had niet veel gescheeld of een deel van de Zeeuwen zou als Belg door het leven zijn gegaan. Oké, oké, we zijn ook onderdeel van het Franse Keizerrijk van Napoleon geweest, maar dat telt niet, dat geldt voor half Europa. De rest van Nederland noemt ons toch al reserve-Belgen. Awel, wij doen tenminste mee aan het WK!

2. WK-koorts, we komen eraan!

Tuurlijk, we missen geen minuut van het WK, kijken de wedstrijden op tv en praten er de volgende dag bij het koffiezetapparaat over. Maar het is niet hetzelfde als vier jaar geleden. We missen de wuppies, onze oranje outfits, de bitterballen, eensgezind juichen, kortom: we missen de WK-koorts. Maar: er gloort licht aan de horizon. Rood licht om precies te zijn: je hoeft niet ver om de WK-koorts te proeven.

Voor veel Zeeuwen hoort onze provincie nu even bij België (foto: Omroep Zeeland)

3. Beter een goeie buur...

...dan een verre vriend. Ook al komen Belgen er in onze moppen meestal niet goed vanaf en ergeren we ons dagelijks aan die slomeriken op de weg, stiekem houden we gewoon van onze zuiderburen. We zijn een tikkeltje jaloers op hun bourgondische levensstijl, gaan regelmatig de grens over voor een dagje Brugge, Gent of Antwerpen. En tegen een Vlaams pintje zegt de doorsnee-Zeeuw ook geen nee. Dus als er dan tóch iemand moet winnen...

4. Meerderheid van de stemmen telt

Vooraf aan het WK was 43 procent van de Zeeuwen al fan van de Rode Duivels. Daarmee is Zeeland de provincie met het hoogste gehalte België-supporters, en we vermoeden dat dat percentage alleen maar is toegenomen. Zeker nadat Zeeuwse favoriet numero twee (Duitsland) er al in de groepsfase uit lag. Dus als je niet uit de toon wilt vallen...

5. Vandaag is rood

Rood is best een flatteuze kleur om je in te kleden, toch? En je gaat ons niet vertellen dat je níks roods in de kast hebt liggen. Onze volkszanger nummer één zong zelfs een hele ode aan de Belgen. Dus: vandaag is rood de kleur van mijn voetbalhart.

6. Nog nooit winnaar

De Fransen wisten al één keer een WK te winnen, de Engelsen wonnen in 1966, maar de Belgen en Kroaten? De Kroaten werden in 1998 derde (ten koste van het Nederlands elftal), de Belgen kwamen nog nooit verder dan een vierde plek. Dus ach, ze mogen ook wel een keertje winnen toch?

Allemaal leuk en aardig, maar toch nog niet helemaal overtuigd? Wij konden ook een paar redenen bedenken om juist niet voor België te juichen.

1. 'Hóelang is het geleden dat jullie het WK hebben gewonnen? Dertig jaar?!'

Denk je dat als die Belgen winnen, wij daar als 'Ollanders' ooit het einde van zullen horen? Al voor het WK goed en wel begonnen was, begon het pesten al. Wat dat betreft kunnen die Fransen beter winnen, die verstaan we toch niet.

2. Ons bin zuunig

Je hoeft er geen speciale outfit voor aan te schaffen, het ligt gewoon in de kast. Pak het Nederlandse rood-wit-blauw, kantel 'em een kwartslag naar links, et voilà: de Franse vlag. Gratis en voor niets. En daar houden wij Zeeuwen van, toch?

3. BelNed = rivaliteit

Wij mogen dan wel massaal voor de Belgen zijn, andersom is die liefde, enkele uitzonderingen daargelaten, een stuk minder groot. Toen wij ons niet voor het EK en WK kwalificeerden en ook nog eens naar beneden donderden op de FIFA-ranglijst, klonk er een boel leedvermaak bij de Belgen. Als zij het ons niet gunnen, waarom wij hen dan wel?

Ach ja, voor welk land je ook bent, als je maar lol hebt. Het is tenslotte 'maar' een spelletje. Laat die Belgen zich maar lekker in het zweet werken: