Onderzoek: moet er in Zeeland met meer oud materiaal gebouwd worden?

Circulair bouwen heeft de toekomst, zegt het provinciebestuur. Daarom is er geld voor onderzoek. (foto: Omroep Zeeland)

Bij circulair bouwen wordt zoveel mogelijk oud (bouw)materiaal opnieuw gebruikt. Het idee is dat het zonde is om bijvoorbeeld goede balken van oude vakantiehuisjes weg te gooien. In Zeeland is bij een aantal projecten al op die manier gebouwd. Onder meer bij een pand van Emergis. Maar ook bij enkele recreatieparken als De Paardekreek in Kortgene.

Het provinciebestuur is ervan overtuigd dat circulair bouwen op meer plaatsen en meer manieren kan en ook op grotere schaal. Het onderzoek van TNO moet uitwijzen hoe, met welke materialen en waar. En ook waar juist de knelpunten zitten. Als het rapport klaar is gaan verschillende partijen zoals gemeenten en Waterschap Scheldestromen afspreken hoe oud materiaal van bijvoorbeeld vakantiehuisjes opnieuw kan worden gebruikt bij nieuwe bouwprojecten.