AZ: 'We zijn gewaarschuwd voor het Zeeuws Elftal'

AZ is de hele week aanwezig in Zeeland. De club uit Alkmaar bivakkeert in Kamperland waar ze trainen op de velden van derdeklasser Bevelanders. Waar Ajax, PSV en Feyenoord kiezen voor een trainingskamp in het buitenland kiest AZ voor Zeeland. "Je hebt hier prima hotels en goede wedstrijden en dat is voor mij het belangrijkste", vertelt trainer Van den Brom.

Donderdag speelt AZ in Bruinisse een oefenduel tegen het Zeeuws Elftal. "Ik heb gezien dat ze het goed hebben gedaan tegen Feyenoord en we gaan overmorgen zien hoe wij het tegen het Zeeuws Elftal gaan doen. De jongens zijn gewaarschuwd."

Ron Vlaar verblijdt een fan met een handtekening (foto: Omroep Zeeland)

Handtekeningen

Langs de kant van het veld was het nog niet erg druk met toeschouwers, maar voor Niels uit Goes was het een speciale dag. "Normaal moet ik twee uur in de auto zitten als ik naar AZ wil kijken, maar nu zijn ze gewoon in Kamperland." Dat Niels een van de weinige fans was, pakte goed voor hem uit. Van bijna alles spelers kreeg hij een handtekening op zijn AZ-bal.