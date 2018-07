Elvis is niet dood, hij leeft en is pas 13 jaar

Stray Cats

Inmiddels is het niet alleen meer de muziek van Elvis Presley waar hij naar luistert. "Hij zal altijd mijn grote idool blijven, maar ik luister tegenwoordig naar allerlei artiesten. Ik ben bijvoorbeeld ook groot fan van Brian Setzer van de Stray Cats. Ik speel zelfs een aantal nummers van hem." Ook luistert hij veel naar Johnny Cash en heeft hij muziek van Danny Vera op zijn repertoire staan, wanneer hij optreedt.

Het eerste waar ik aan denk wanneer ik wakker word is gitaarspelen en het laatste waar ik aan denk voordat ik in slaap val is gitaarspelen. Dus een leven zonder gitaar kan ik me niet voorstellen." Dax Hovius - muzikant

Huiswerk

Veel jongeren maken als ze thuiskomen uit school eerst hun huiswerk, voordat ze iets anders gaan doen, zoals bijvoorbeeld televisie kijken, sporten of afspreken met vrienden. Maar Dax niet. Als hij thuiskomt, gooit hij z'n schooltas in de hoek van zijn slaapkamer en gaat hij eerst gitaarspelen. "Ik heb les van René Koole en moet daarvoor natuurlijk repeteren. En daarnaast vind ik het gewoon leuk om te spelen. M'n huiswerk doe ik daarom meestal 's avonds pas."

Dax met z'n gitaar (foto: Dax Hovius)

Levensstijl

Naast dat Dax van Rock 'n Roll muziek houdt, heeft hij ook z'n kledingstijl aangepast en heeft hij een 'echte' vetkuif. Elke morgen staat hij gewapend met kam en wax voor de spiegel om de juiste kuif te creëren. Het is voor hem veel meer dan een hobby, het is een levensstijl geworden. "Het eerste waar ik aan denk wanneer ik wakker word is gitaarspelen en het laatste waar ik aan denk voordat ik in slaap val is gitaarspelen. Dus een leven zonder gitaar kan ik me niet voorstellen."

Dax treedt samen op met Wild May West (foto: Dax Hovius)

Toekomst

Hij zit momenteel op de MAVO van het Ostrea lyceum in Goes, maar wil daarna dolgraag naar de Herman Brood Academie in Utrecht. "Ik wil later beroepsmuzikant worden en m'n geld ermee gaan verdienen. Want, wat is nou mooier dan dat je van je hobby je beroep kunt maken."

Dax in café Baarends tijdens Elvisdag (foto: Dax Hovius)

