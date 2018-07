Bakker, groenteboer en slager bezorgen samen verse producten

Dat gebeurt allemaal vanuit het verzamel- en distributiepunt van Vleesboerderij Boot bij Kerkwerve. De producten variëren van vers brood en gebak, tot aardappelen en verse groeten en fruit, melkproducten en vlees. Volgens Harry Boot, van de gelijknamige Vleesboerderij is er vraag naar deze service. "Vooral oude mensen die wonen in een dorpskern zonder winkel maken er gebruik van en gezinnen waarvan vader en moeder werken."

Gratis bezorgd

De bestelling wordt gratis thuisbezorgd, behalve op zondag en maandag want dan wordt er niet geleverd. Voor 16.00 uur besteld, de volgende dag in huis. Op dit moment zijn er zo'n acht adressen op het eiland waar de bezorgservice langs rijdt. Overigens is deze bezorgdienst niet nieuw in Zeeland, Vers op Walcheren bestaat al een paar jaar.