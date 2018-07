KNRM redt 74-jarige surfer uit Veerse Meer

KNRM Veere redt surfer (foto: KNRM Veere)

Eenmaal uit het water bleek de man licht onderkoeld te zijn. Het had volgens de KNRM niet veel langer moeten duren of er had een ambulance moeten komen. De KNRM waarschuwt dat onderkoeling ook met deze temperaturen op de loer ligt. De man is uiteindelijk veilig aan wal gebracht.

De KNRM in Veere had vandaag meer te doen: er kwamen in korte tijd vijf meldingen binnen van watersporters in problemen. Vermoedelijk hadden zij allemaal de krachtige noordwesterwind onderschat.