Opnieuw zilver voor multitalent Shirin van Anrooij

Shirin van Anrooij (foto: Omroep Zeeland)

Minuutje

Van Anrooij voldeed de triatlon in 1 uur 20 minuten en 10 seconden. Daarmee kwam ze een kleine minuut te kort voor het goud. Dat ging naar de Tsjechische Pavlina Vargova. Het brons was voor Marta Menditto uit Italië.

Als je mij van tevoren had verteld dat ik met twee medailles thuis zou komen, had ik dat nooit geloofd", vertelt Van Anrooij aan de website 3athlon.nl. "Ik wist wel dat een podiumplaats mogelijk was als ik een goed fiets- en looponderdeel zou hebben. Ik ben heel tevreden, het ging super goed."



De offroad triatlon bestond uit de onderdelen zwemmen (500 meter), fietsen (15.2) en hardlopen (5.2 km). Van Anrooij steekt in goede vorm want afgelopen vrijdag pakte ze ook al een zilveren medaille bij het WK duatlon.

