Duikers in problemen bij Wemeldinge

Twee duikers zijn vanavond in de problemen gekomen en gewond geraakt aan de Oude Zeedijk bij Wemeldinge. Volgens HV Zeeland is er een traumahelikopter opgeroepen, maar de bemanning daarvan hoefde niet in actie te komen.

Bij aankomst van de hulpdiensten, waren de duikers al aan de kant gekomen. De brandweer heeft ze vervolgens geholpen op de dijk te komen. De duikers zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van de twee gewonden is vooralsnog niets bekend.