Fans Rode Duivels feesten door ondanks verlies in halve finale WK

Jan Pleune uit Zelzate zit samen met zijn vrouw en zoon achterin de kroeg en mompelt wat in zichzelf als Frankrijk al snel in de tweede helft scoort. "Moeilijk spelen tegen een stug verdedigende ploeg, en we moeten eerlijk zijn, de beste heeft gewonnen", zegt hij. Zijn 8-jarige zoon Nick is het daarmee eens. "Heel jammer dat België verloren heeft, maar het is voetbal je kan winnen of verliezen en Frankrijk heeft goed gespeeld", aldus Nick.

Don't worry be happy

Uit de speakers klinkt 'Don't worry be happy', maar voor Nathalie van den Branden uit Sint-Niklaas is de avond wel een beetje verpest. "Iedereen had schrik van Brazilië, dat bleek niet nodig te zijn. Toen was ik te zelfverzekerd geworden dat we deze wedstrijd ook zouden winnen en dat is helaas niet gelukt", zegt ze. Zaterdag speelt België de troostfinale, dat is de wedstrijd om de derde plaats.