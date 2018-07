Zeeland wordt wakker: Belgen, multitalent en duikers in problemen

België-Frankrijk WK (foto: Omroep Zeeland)

WK-droom

De Belgische WK-droom is uiteengespat. De Rode Duivels verloren in de halve finale tegen Frankrijk. Maar de vele fans blijven trots op hen, en in de grensstreek werd toch gefeest....

Lees ook:

[Instgram:https://instagram.com/p/BlDy13_AE1-]

Zilver voor van Anrooij

Shirin van Anrooij heeft weer een podiumplaats gehaald in Denemarken. Na haar zilveren medaille op het WK duatlon van afgelopen vrijdag, pakte de 16-jarige atlete uit Kapelle nu opnieuw zilver. Dit keer op het WK offroad triatlon voor junioren.

Lees ook:

Duikers in problemen bij Wemeldinge (foto: HV Zeeland)

Duikers in problemen

Twee duikers zijn gisteravond gewond geraakt aan de Oude Zeedijk bij Wemeldinge. Een traumahelikopter is opgeroepen, maar de bemanning daarvan hoefde niet in actie te komen. De duikers zijn met de ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht.

KNRM Veere redt surfer (foto: KNRM Veere)

Surfer licht onderkoeld

Een 74-jarige surfer is gisteren door de KNRM met lichte onderkoelingsverschijnselen uit het Veerse Meer gehaald. Vermoedelijk heeft de man de kracht van de wind onderschat. Hij was niet de enige: er kwamen in korte tijd vijf meldingen binnen bij de KNRM in Veere.

Wolken achter het stadhuis van Hulst (foto: Jac. v.d. Zanden)

Weer

Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft droog. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Maxima van 20 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen.

Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.