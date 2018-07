Vlaamse met hart voor de provincie nieuwe Zeeland-lobbyïste in Brussel

Johanna Neyt is sinds een paar maanden de lobbyïste voor Zeeland in Brussel. Neyt heeft veel internationale ervaring. Ze werkte als journaliste in Zuid-Afrika, India, Oostenrijk en in Brussel. Ook werkte ze voor de Kamer van Koophandel van de Belgische provincie Vlaams-Brabant. Maar wat heeft Johanna Neyt als Vlaamse eigenlijk met Zeeland?

Johanna Neyt vertelt wat ze met Zeeland heeft en wat ze voor de provincie kan doen

"Ik heb een heel groot hart voor Zeeland. Het is een heel bijzondere provincie met een eigen DNA. Ik vind de mensen heel aardig en het landschap is bijzonder mooi," zegt de lobbyïste. Johanna Neyt is een fervent zeiler en geeft toe dat ze Zeeland tot voor kort vooral vanaf het water kent.

Op pad

Maar dat verandert snel. In Brussel werkt ze vanuit het Huis van de Nederlandse Provincies aan de Trierstraat, maar één à twee dagen is ze in Zeeland te vinden. In het Provinciehuis aan het Abdijplein in Middelburg, maar liever nog gaat ze op pad om te netwerken. Om 'voeling' te houden met wat er maatschappelijk leeft.

Agrofood, visserij, energietransitie en innovatie

Wat zijn de belangrijke onderwerpen voor Zeeland die in Brussel onder de aandacht moeten worden gebracht? Johanna Neyt noemt agrofood, visserij, energietransitie en innovatie. "Zeeland heeft dat allemaal te bieden," zegt Neyt, "als de Zeeuwen gaan samenwerken over de verschillende gemeenten dan kunnen daar projecten uit voortkomen waar de Europese middelen voor kunnen binnenhalen."

Out-of-the-box

Maar die samenwerking moet dan wel op gang komen. Johanna Neyt kijkt als nuchtere buitenstaander naar Zeeland. Ze formuleert voorzichtig: "De Zeeuwen hebben toch wel een beetje de neiging om een eilandmentaliteit te hebben. Ze willen graag hun eigen eiland verdedigen. Omdat ik geen eilander ben en een Vlaming, kan ik de mensen bij elkaar brengen en out-of-the-box denken."

CDA-europarlementariër Esther de Lange (links) en Johanna Neyt, Zeeland-lobbyïste in Brussel (foto: Omroep Zeeland)

Johanna Neyt heeft goede relaties in het Europees Parlement. Esther de Lange, met wie Neyt een afspraak heeft geregeld, begroet haar hartelijk. Europarlementariër De Lange (CDA) geeft volmondig toe dat ze wordt bestookt door lobbyïsten, maar ook dat voor Zeeland de deur altijd open staat. De voorganger van Johanna Neyt, Milos Labovic, heeft haar eens 'door een vlasveld gesleept' weet De Lange zich nog levendig te herinneren. Dit om in Brussel aandacht te vragen voor de Zeeuwse vlasteelt. En met succes, er kwam geld uit Brussel voor de Zeeuwse vlasboeren.

Zeeland naar Brussel brengen

Politici zijn net mensen. Bovendien hebben ze weinig tijd. Daarom is het voor een Europarlementariër prettig om met lobbyïsten te spreken. Esther de Lange: "Johanna kan de krachten bundelen en zij is ingehuurd om op het juiste moment op de deur te kloppen. Als het mij niet lukt om naar Zeeland te komen, dan is het heel fijn dat je iemand hier dichtbij hebt die Zeeland naar Brussel brengt."

Europarlementariër Esther de Lange (CDA) over het nut van een lobbyïste voor Zeeland