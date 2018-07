ZMf-directeur doorkruist te voet de provincie

Von Harras wil de provincie beter leren kennen en kiest niet voor de makkelijkste manier. Tijdens haar voettocht zal ze moeten improviseren, want lang niet alles is al gepland.

Vaste programmapunten zijn er wel. Zo mag de ZMf-directeur een nacht doorbrengen in de Plompe Toren bij Burghsluis en gaat ze per kayak de Oosterschelde oversteken. Omdat ze niet alleen van de natuur wil genieten, maar ook wil leren krijgt ze onderweg een aantal lessen, onder meer een workshop over wolken en weersvoorspelling.

ZMf-directeur Ira van Harras wil genieten en leren van Zeeland

Ira von Harres heeft gekozen voor een voettocht om op een intense manier Zeeland te kunnen beleven, bovendien is het een bijzonder milieuvriendelijke methode.

De wandeling is vanaf zondag te volgen via zmf.nl, Twitter en Facebook.