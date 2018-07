Deel dit artikel:











North Sea Port bekijkt mogelijkheden buizenstelsel North Sea Port bekijkt mogelijkheden buizenstelsel (foto: North Sea Port)

Havenbedrijf North Sea Port onderzoekt of er een groot buizenstelsel kan komen om CO2, waterstof of gassen te vervoeren. Zo zou bijvoorbeeld restgas van hoogoven ArcelorMittal bij Gent naar chemiebedrijf Dow in Terneuzen kunnen worden gepompt, die het weer als grondstof gebruikt.

North Sea Port zegt dat door het hergebruik van CO2 er minder uitstoot is. Dat helpt flink bij het waarmaken van de ambitie om de klimaatdoelen te halen. Voor het onderzoek werkt North Sea Port samen met de Stad Gent, Smart Delta Resources, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, de Provincie Zeeland en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) in Nederland. Op 30 juni 2019 moeten de resultaten bekend zijn.