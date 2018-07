'Tikkie' bij de tunnel kan, maar liever niet

De tolpoortjes bij de Westerscheldetunnel (foto: Levi Bosselaar / Omroep Zeeland)

Met de app Tikkie van ABN Amro kan een betaalverzoek worden gestuurd via Whatsapp, Messenger of sms. De ontvanger klinkt op de link en kan dan via zijn eigen bank het bedrag direct overmaken. Volgens ABN Amro maken al zo'n drie miljoen mensen gebruik van de app.

De Westerscheldetunnel is een van de zes instanties die de betaalapp ook gebruiken. De tunnel doet dat met enige tegenzin en alleen als het niet anders kan.

Leo Wolterman over Tikkie bij de Westerscheldetunnel

Volgens Leo Wolterman van de Westerscheldetunnel wordt een Tikkie gestuurd als bij de tolpoortjes blijkt dat iemand helemaal geen geld bij zich heeft maar wel een telefoon. Voor de Westerscheldetunnel betekent dat administratief gedoe want de app is niet gekoppeld aan het tolsysteem.

De t-tag gebruiken is voor de Westerscheldetunnel makkelijker. Voor de klant ook, zegt Wolterman. Bovendien krijgt die met de t-tag korting en met een Tikkie niet.