Driedaags Muziekfestival Nisse start met dialectavond

Publiek tijdens de editie van 2017 (foto: Muziekfestival Nisse)

Muziekfestival Nisse is de voortzetting van Pastorale au Parvis, een zomerfestival met licht klassiek, jazz, folk en wereldmuziek, dat twintig jaar heeft bestaan. De eerste editie van het muziekfestival nieuwe stijl vond plaats in het najaar van 2016. Sinds vorig jaar is Muziekfestival Nisse terug in de zomer.

Dit jaar is voor het eerste de vrijdagavond aan het festival toegevoegd. Op het programma staat dialectmuziek van Dingeman de Visser, Ron Moerman, Anja Kopmels en Björn van der Doelen.

Op zaterdag spelen op de podia op het plein onder meer Francis Levoy, Sense en Squander Squad. Er is ook een podium in de kerk met Dingeman de Visser, Zeeuws Plat en B&B Brabant. Op het jongerenpodium spelen Femke Bun (de Zeeuwse Belofte 2018), rapper Qube en de Zeeuws-Vlaamse band The Brightt.

Zondag vindt op dezelfde locatie het Retrofestival plaats, met een Vintage markt, een oldtimer meeting en rockabilly muziek van Betty's Doghous, CC Jerome & The Jetsetters en Georgina Peach and the Originators.