Man die vader en zoon aanreed gaat in hoger beroep

De man die in oktober op de Langevieleweg in Middelburg een vader en zoon aanreed, gaat in hoger beroep. Maandag is hij veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Daarnaast heeft de man uit Roosendaal een rijontzegging van vijf jaar met een proeftijd voor de duur van drie jaar gekregen. De straf ligt drie keer zo hoog als de eis van het Openbaar Ministerie.

Fietsen van aangereden vader en zoon op Langevieleweg in Middelburg (foto: HV Zeeland) Roekeloos rijgedrag De rechtbank verwijt de man roekeloos rijgedrag. Daar kan de Roosendaler zich niet in vinden en gaat daarom in beroep. Zijn advocaat verwacht dat het maanden duurt voordat het hoger beroep wordt behandeld. De vader en zoon staken op 13 oktober 2017 over op de Langevieleweg in Middelburg toen ze werden aangereden. Volgens de getuigen reed de verdachte veel te hard en aan de linkerkant van de weg. Vader en zoon werden gelanceerd en maakten een smak op het wegdek. Beiden zijn zwaargewond met de traumahelikopter afgevoerd. Na het ongeluk is er door familie en vrienden een doneeractie gestart. In totaal is er 87.662 euro opgehaald. Dat geld wordt door het gezin gebruikt om extra hulp te huren.