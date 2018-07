Tweede verdachte opgepakt voor schietpartij Terneuzen

De politie is een onderzoek gestart. (foto: HV Zeeland)

Bij de beroving werd geschoten en een 21-jarige man uit het Belgische Sint-Niklaas raakte gewod. Volgens de politie waren er vier daders die met een buit wegrenden in de richting van het centrum van Terneuzen.

Verdachte nummer 1, een 18-jarige Terneuzenaar, meldde zich daags erna al op het politiebureau. Nu ook nummer 2 is opgepakt is de politie nog op zoek naar de laatste twee. Daarbij wordt de hulp gevraagd van getuigen. De politie wil vooral graag praten met twee vrouwen die gekleed in een lange rok of jurk rond 22.20 uur in de buurt van de Vlooswijkstraat liepen.

Lees ook: