CDA Veere leest SGP de les over zondagsrust

Gemeentehuis Veere in Domburg (foto: Omroep Zeeland)

Het CDA heeft de brief geschreven omdat de partij vindt dat de SGP in Veere niet het eerlijke verhaal vertelt. Zo zei raadslid Ad Maris tegen Omroep Zeeland dat hij zijn fractievoorzitter Arie Schot nog nooit had zien huilen. De tranen stroomden volgens Maris uit Schot z'n ogen toen hij de de fractie vertelde dat hij akkoord was gegaan met een ruimere openstelling van winkels op zondag. Ook in andere media vertellen SGP'ers uit Veere dat ze er alles aan gedaan hebben om de zondagsrust in Veere in stand te houden.

Dat is volgens het CDA niet waar. Want eerst was de SGP/ChristenUnie van plan om samen met CDA en PvdA/GroenLinks een nieuw dagelijks gemeentebestuur te vormen. De partijen hadden de onderhandelingen al afgerond en het akkoord had alleen nog handtekeningen nodig. In dat akkoord was afgesproken dat er niet getornd zou worden aan openstelling van winkels op zondag. Toch trok de SGP/ChristenUnie op het allerlaatste moment de stekker uit de onderhandelingen.

CDA-raadslid Willem den Herder (foto: Omroep Zeeland)

CDA-raadslid Willem den Herder over SGP en zondagsrust

Het CDA heeft sterk het vermoeden dat de SGP boos was over een opmerking over de verdeling van de wethoudersposten. De christendemocraten hadden namelijk voorgesteld om de zware portefeuilles Ruimtelijke Ordening en Openbare Ruimte de komende periode niet meer aan de SGP over te laten. Jarenlang had SGP-wethouder Jaap Melse die portefeuilles, maar hij moest aftreden vanwege een integriteitsprobleem.

Kort na die opmerking van het CDA trok de SGP zich terug en ging onderhandelen met DTV en VVD. Met die partijen werd afgesproken het aantal plaatsen waarin winkels op zondag open mogen wordt uitgebreid. Het steekt het CDA dat de SGP nu naar buiten toe steeds vertelt dat vasthouden aan de huidige situatie wat betreft de koopzondag onbespreekbaar was.

"De zondagsrust werd door de SGP opgeofferd voor het behoud van de portefeuille Ruimtelijke Ordening en Openbare Ruimte. Alleen omdat CDA en PvdA/GroenLinks het wenselijk vonden dat de SGP in het nieuwe college deze portefeuille niet zou krijgen, werd de vorming van deze coalitie door de SGP op ruwe wijze afgebroken."" Brief CDA Veere

Het CDA schrijft in de brief - verstuurd aan het hoofdbestuur en de lokale afdeling van de SGP - sterk de indruk te hebben dat de zware wethoudersportefeuilles Openbare Ruimte en Ruimtelijke Ordening zwaarder heeft gewogen dan het principe: "De zondagsrust werd namelijk door de SGP opgeofferd voor het behoud van de portefeuille Ruimtelijke Ordening en Openbare Ruimte. Alleen omdat CDA en PvdA/GroenLinks het wenselijk vonden dat de SGP in het nieuwe college deze portefeuille niet zou krijgen, werd de vorming van deze coalitie door de SGP op ruwe wijze afgebroken."

Omroep Zeeland heeft de SGP-wethouder in Veere, Arie Schot om een reactie gevraagd, maar hij wil niet ingaan op de verwijten in de brief van het CDA.