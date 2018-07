Deel dit artikel:











Huizenverkoper 'ernstig gedupeerd' door ouder echtpaar

Een ouder echtpaar is maandag in Goes aangehouden op verdenking van een poging tot oplichting. De 77-jarige man en diens 73-jarige echtgenote ondertekenden een koopcontract voor een huis, maar betaalden nooit. De verkopers van het huis raakten daardoor ernstig gedupeerd, aldus de politie.

Verkoopbord makelaar (foto: ANP) Het echtpaar beweerde na het ondertekenen van het koopcontract een tijdlang dat "het geld snel geregeld" zou worden. De verdachten zouden namelijk wachten op "een flinke som" geld vanwege de verkoop van hun eigen huis. De verkopers vertrouwden het echtpaar en kochten ondertussen een andere woning. Toch bleef het geld uit en toen de verkopers hoorden dat er een oplichterspaar actief was, stapten ze naar de politie om aangifte te doen. Het bleek inderdaad te gaan om het oudere echtpaar dat al langer bekend is bij makelaars en de politie. Boete De 77-jarige man is al eerder veroordeeld voor soortgelijke zaken en heeft daarvoor een gevangenisstraf uitgezeten. Hij zit nog vast in een politiecellencomplex. Zijn 73-jarige vrouw is na verhoor vrijgelaten en mag de afhandeling van de zaak thuis afwachten. De verkopers van het huis hebben de koop van hun nieuwe woning af moeten blazen en als boete 10 procent van de aankoopsom moeten betalen.