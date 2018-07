Vlissingen vervangt omstreden rubberkorrels op kunstgrasvelden

Kunstgrasveld (foto: OZ)

De gemeente Vlissingen heeft besloten de velden samen met de clubs (K.V. Atlas en S.V. Walcheren) aan te pakken omdat er discussie is over de gezondheidsrisico's van rubberkorrels. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelde bovendien begin deze maand vast dat de rubberkorrels slecht zijn voor het milieu. Er kunnen stoffen lekken die terechtkomen in de grond om de velden heen en in de bagger in sloten.

De nieuwe toplaag met kurk en kokos wordt al een tijd gebruikt op andere sportcomplexen in Zeeland. Het werk in Ritthem en Vlissingen moet begin september zijn afgerond.

