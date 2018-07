Gevonden telefoon is niet de vrouwtjestelefoon van Ploegstra

(foto: Omroep Zeeland)

De telefoon werd na de verdwijning gevonden vlakbij de plek waar de auto van Ploegstra werd aangetroffen. De man vond de telefoon op zijn land en bewaarde hem al die tijd in zijn schuur. De telefoon wordt nu verder door telefoonspecialisten onderzocht.

Ploegstra zou een tweede telefoon hebben gehad om contact te houden met zijn minnaressen. Daarmee zat hij uren te bellen tijdens zijn werk op de kraan. De werktelefoon en foto's uit de kraan bleken al eerder weer boven water te zijn.

De politie zegt dat het IMEI nummer niet overeenkomt met de gegevens die zij zelf hebben. IMEI staat voor International Mobile Equipment Identity, vrij vertaald "Internationale Mobiele Toestellen Identiteit" en is altijd een 15-cijferig nummer, voor elke mobiele telefoon uniek.

Het IMEI nummer van een GSM is over het algemeen op drie plaatsen terug vinden:

- op de zijkant van de (orginele) doos van de telefoon op een wit stickertje met een barcode

- onder de accu op een wit stickertje, vaak met barcode

- door op de GSM *#06# in te toetsen

Tips

De afgelopen week is nog een tip via Meld Misdaad anoniem binnengekomen. In totaal zijn nu 35 tips binnengekomen, die allemaal gecheckt worden. Drie tips kwamen via MMA binnen. Naar aanleiding van de tips kunnen nog huiszoekingen volgen, zegt de politie.

In totaal zijn 24 getuigen gehoord, waarvan een uit België. Dat is niet Evert de C. uit IJzendijke die momenteel vast zit in verband met de kasteelmoord. De C. staat wel op de lijst en zal later verhoord worden.

