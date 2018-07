Dankzij subsidie kan dit bedrijf innoveren

Dat doet het bedrijf van Jos Hugense. Hij is directeur van een groothandel in Goes. Daar houden ze zich bezig met het produceren van grondstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie en dan met name op het gebied van een toevoeging voor vegetarische en veganistische producten. Om hun nieuwe productielijn met machine te optimaliseren wordt er onderzoek naar gedaan. Om dat onderzoek te kunnen betalen hebben ze subsidie aangevraagd.

Het voordeel van een subsidie is dat je het onderzoek deels kunt financieren. Dan ben je er overigens nog niet. Je zult uiteindelijk ook zelf nog geld bij moeten leggen. Maar als je dat ook doet kun je voor het laatste deel langs bij de bank. Je kunt dan laten zien dat je veilig zit omdat je en een subsidie hebt en deels zelf eigen geld hebt bijgelegd. Een bank wil dan in veel gevallen het laatste deel financieren. Dat is even kort door de bocht hoe het werkt. Maar er zitten volgens Jos Hugense ook nadelen aan een subsidie.

Provincie Zeeland, de Kamer van Koophandel (KvK) en Impuls Zeeland zijn in de afgelopen weken, middels een roadshow, de boer op gegaan. Op verschillende locaties in de provincie hebben ze bijeenkomsten georganiseerd. Om zo Zeeuwse ondernemers ervan te overtuigen dat het aanvragen van een subsidie van belang is. Niet alleen voor hun eigen bedrijf maar ook voor Zeeland als economie waarin meer geïnnoveerd moet worden.