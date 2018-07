Dit is waarom er een zwarte auto met zeven antennes door Zeeland reed

"We meten op twee manieren. Met een serie telefoons achter in de auto testen we de internetverbinding en de geluidskwaliteit van de gesprekken. Met een computer kijken we hoe sterk de netwerken zijn", vertelt Feneberg.

Mobiel bereik blijft slecht

In veel Zeeuwse plaatsen is het mobiele bereik slecht. Mobiele providers beloofden in 2015 al beterschap, maar voor veel Zeeuwen is er niets veranderd. Dat bleek uit een enquête, die de provincie vorige maand hield. Inwoners van Zeeland konden op een website aangeven hoe slecht het bereik is in hun regio. Naar aanleiding van die enquête maakte de provincie een top 20 van probleemlocaties, waar Feneberg deze week onderzoek deed. "We moeten de resultaten van het onderzoek nog evalueren, maar het lijkt erop dat de masten, die mobiele telefonie mogelijk maken, te ver uit elkaar staan", aldus Feneberg. "Dat zie je wel vaker in dit soort agrarische regio's. In Duitsland hebben we dat probleem ook."

Net zo belangrijk als water

"Aan de andere kant wordt er ook steeds meer gevraagd van het mobiele netwerk. Voor veel jongeren is internet op hun telefoon net zo belangrijk als water. Hoe meer mensen gebruik maken van internet op hun telefoon, hoe trager het netwerk wordt."

Eind september stuurt Feneberg zijn bevindingen naar de provincie. Daarna gaat de provincie rond de tafel met de telecom providers om te kijken of de bereikbaarheid in Zeeland verbeterd kan worden.

Waarom onderzoekt een Duitser de bereikbaarheid?

Bij de zoektocht naar een gespecialiseerd bedrijf dat de mobiele bereikbaarheid in Zeeland kan onderzoeken, is de provincie bij een Duits bedrijf uitgekomen. Dat er in de zomer meer Duitse toeristen in de provincie zijn, die mogelijk geen of minder bereik hebben, heeft er niets mee maken.

