Na jaren bakkeleien staat niets bouwen op de Kop van de Noordstraat nog in de weg

Op de Kop van de Noordstraat wordt volgend jaar gestart met de bouw van veertig appartementen verdeeld over vijf bouwlagen. Aan de voorzijde van het gebouw komt een commerciële ruimte waar plek is voor een winkel of horeca.

Twintig jaar verpaupering

De Kop van de Noordstraat was lang een doorn in het oog van de Terneuzenaren. Leegstaande winkelpanden stonden ruim twintig jaar te verpauperen in het gebied. Deze werden in 2013 wel al gesloopt, ondanks dat onduidelijk bleef wat er met het gebied moest gebeuren.

De Kop van de Noordstraat in 2013 (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente had lange tijd grootse plannen met het gebied. Zo zou er 6.000 vierkante meter aan horeca- en winkelruimte gebouwd worden. Maar in 2013 werden deze plannen van tafel geveegd vanwege gebrek aan interesse in de nieuwbouw.

Nog meer bouwen

Het appartementencomplex is niet het enige bouwproject in het gebied. Naast de Kop van de Noordstraat komt 'De Kampanje', een project dat bestaat uit een nieuwe bibliotheek, horeca en 26 appartementen. Hiervoor werden eerder al de handtekeningen gezet en ook hier begint de bouw in 2019.

Artist impression van de nieuwe Kop van de Noordstraat (foto: Gemeente Terneuzen)

