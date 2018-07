Half miljoen handtekeningen voor sluiting Belgische kerncentrales

Luchtfoto van de Belgische kerncentrale Doel (KCD) aan de Schelde. (foto: ANP)

Aanleiding voor de petitie is de reeks incidenten bij de centrales. Laatst zijn er bij een inspectie opnieuw 73 haarscheurtjes ontdekt in de reactorvaten van de centrale in Tihange. De reactor van Doel 3, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen is om diezelfde reden al een aantal keer stilgelegd.

Gezondheid

Een aantal Belgische wetenschappers pleitte vorig jaar nog voor de sluiting van beide centrales, omdat ze hun beste tijd gehad zouden hebben. Ook heerst er bezorgdheid vanuit Zeeland, zo bleek in 2017 uit de gezondheidsmonitor van de GGD Zeeland. Vooral in het oosten van de provincie zijn Zeeuwen bang dat de Belgische kerncentrale hun gezondheid schaadt.

