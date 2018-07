Zo kan je je vakantie in Zeeland ook in beeld brengen

De video is gemaakt door het Dordrechtse bloggersduo Afrotravelers. Sverrin en Bonita bloggen met enige regelmaat over hun reizen in verre oorden, maar ze hebben blijkbaar onlangs ontdekt dat je voor prachtige stranden, spectaculaire landschappen en historische gebouwen helemaal niet naar het buitenland hoeft.

Zeeuwse bestemmingen

In de video zie je Zeeuwse bestemmingen als molen De Koe en enkele historische gebouwen in Veere, de Zeelandbrug, het Verdronken Land van Seaftinghe, het onderwaterleven van de Oosterschelde en strandhuisjes op het strand van Schouwen. Er zitten wel ook beelden tussen van net buiten de provinciegrenzen, zoals van de vuurtoren van Ouddorp.

Still uit reisvlog Afrotravelers door Zeeland op YouTube (foto: Afrotravelers )

In Zeeland werd de video onder meer gedeeld door de Facebookpagina Wij zijn De Stad - Middelburg, met daarbij de tekst: "Een hele dikke duim voor de makers uit Dordrecht, Afrotravelers. Je zou 'm zo inzetten voor een promotiecampagne, toch?"