Deze jongeren starten hun eigen onderneming; 'Nu zit je niet vast aan een baas'

Van links naar rechts en van boven naar onder: Bart, Robin, het trio Maurice, Koen en Floris en Iske (foto: Omroep Zeeland)

Ondernemen in een veilige omgeving

Daar waar het ene bedrijfje telefoons opkoopt, repareert en verkoopt, focust de andere onderneming zich juist op enkel de reparatie ervan. Een tafeltje verder staat een jonge ondernemer die logo's, websites en huisstijlen voor bedrijven ontwerpt. Weer een tafeltje verder staat iemand die bijlessen verzorgt. De jongen geeft zelf geen bijles, maar treedt op als 'matchmaker' tussen bijlesvrager en -gever.

Hoewel de producten en diensten die de jongeren aanbieden allemaal verschillend zijn, hebben de ondernemers wel één ding gemeen; ze worden de komende weken door drie trainers begeleid. Die helpen ze "in een veilige omgeving zelfstandig ondernemen", aldus Cleopatra Pavlovic O'bryan, een van de begeleiders van het project: "Ze leren dat de boekhouding niet eng is en btw-aangifte ook niet eng is. Daarnaast leren ze hoe ze een netwerk moeten opbouwen." Naast de trainingen volgen de ondernemers ook workshops.

Eigen baas

De ZomerOndernemer Zeeland bestaat al vier jaar en of alle onderneming een succes zijn geworden? "Nee, niet allemaal hebben ze het gered", legt O'bryan uit. Maar dat is ook niet de bedoeling van het project volgens haar. "Het project is om erachter te komen of ze het leuk vinden om te ondernemen."

De afgelopen vier jaar zijn ongeveer een derde doorgegaan met hun onderneming. "Maar er zitten er ook bij die zeggen 'absoluut niet', die gaan liever in loondienst." De onderneming die in Iphones handelt, moet daar absoluut niet aan denken: "Nu zit je niet vast aan een baas en kan je alles zelf een beetje bepalen."

