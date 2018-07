Poep en gekrijs van visdiefjes zijn kwelgeest voor gezin in Terneuzen

De vogels zitten op een dak van een woningcomplex aan de Dijkstraat. Daar vliegen de ouders af en aan om hun jongen te voeren met visjes. Tot ergernis van Gunther en Petra Aelaerts. "Het is de mooiste tijd van het jaar en wij kunnen niet buiten zitten vanwege de overlast," zegt Gunther. Het echtpaar is speciaal twee jaar geleden van België naar Terneuzen verhuisd vanwege de natuur en de vogels. "Ik hou van vogels, maar dit gaat te ver", zegt hij.

Poep in zwembadje

Zijn vrouw Petra wil helemaal niet meer in de tuin zitten. "De vogels poepen mijn kleren die hangen te drogen onder, dus de was hangt met dit mooie weer binnen. En we hebben een klein badje in de tuin gehad, maar dat hebben we na een dag weg kunnen gooien vanwege de poep in het water", zegt ze.

Al jaren overlast

De visdiefjes zorgen al jaren voor overlast in Terneuzen. De vogels bouwen hun nesten op de platte daken en, omdat het een beschermde vogelsoort is, mogen de nesten niet worden verwijderd. In 2015 werd er daarom een actie gestart: om ervoor te zorgen dat er geen nesten gebouwd gebouwd werden, spanden bewoners rode linten op de daken. Dat hielp toen wel iets, maar anno 2018 trekken de vogels er zich blijkbaar niets meer van aan.

