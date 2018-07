Zeeland wordt wakker: vervuilde grond, overlast visdiefjes en jonge ondernemers

Luchtfoto van locatie marinierskazerne (foto: Rijksvastgoedbedrijf)

Vervuilde grond

De provincie Zeeland en Defensie bagatelliseren volgens onderzoekswebsite Follow the Money (FTM) de kwestie van de vervuilde grond waarop de nieuwe marinierskazerne gebouwd gaat worden. Volgens het platform proberen de Provincie en Defensie op deze manier de publieke aandacht af te leiden van 'waar het werkelijk om gaat'.

Lees ook:

Krijsende visdiefjes in binnenstad Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Overlast visdiefjes

Van zonsopgang tot zonsondergang het gekrijs van visdiefjes aan moeten horen. En dan ook nog een keer de poep van de vogels op je kleren en in de tuin. De familie Aelaerts in Terneuzen wordt er helemaal gek van.

Lees ook:

Zomerondernemer (foto: Omroep Zeeland)

Jonge ondernemers

Het gemeentehuis in Terneuzen deed gistermiddag dienst als broedplaats voor jonge ondernemers. Zeker 22 jongeren in de leeftijd van 15 tot 22 jaar waren druk in de weer met het opstarten en promoten van hun bedrijfje in het kader van de ZomerOndernemer Zeeland.

Lees ook:

Still uit reisvlog Afrotravelers door Zeeland op YouTube (foto: Afrotravelers )

Zeeland in beeld

Dat veel mensen uit andere delen van het land met veel plezier hun vakanties doorbrengen in onze provincie dat weet iedereen. Maar deze vakantiegangers uit Dordrecht hebben hun Zeeland-reis wel heel erg mooi in beeld gebracht.

Lees ook:

In Koudekerke is de droogte ook goed te zien op het land. (foto: Ria Brasser/Flickr )

Weer

Vandaag schijnt de zon vrijwel ongehinderd, zo'n 13 of 14 uur lang. De zonkracht blijft hoog, 6 of 7. Met een matige noorden- tot noordwestenwind, kracht 3 tot 4, wordt frisse lucht naar de noordelijk stranden gevoerd. Daar wordt het 20 of 21 graden. Achter de duinen wordt het veel en veel warmer. In het oosten van Zeeuws-Vlaanderen wordt het zomers warm, 25 graden.