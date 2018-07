Twee weken lange zoektocht met een happy ending: hond Noa is terecht

Noa, een Rhodesian Ridgeback, ging er op 29 juni vandoor vanaf een camping bij Scharendijke, toen Myrthe Zintel uit Zwolle haar familie bezocht. Waarom, dat weet Myrthe nog steeds niet. "Ze was een beetje in de stress door de autorit van Zwolle naar Zeeland."

De eerste dag bracht Myrthes zoektocht haar naar een camping in Kerkwerve. "De hele camping hielp met zoeken, gasten zijn met drones gaan vliegen... Dat mensen zo met je meeleven." Zelfs een op Schouwen-Duiveland gevestigd helikopterbedrijf keek uit naar de hond. Myrthe is geraakt door alle steun, zowel offline als online. "Mensen zijn zo ontzettend lief. Het Facebookbericht is in één dag iets van 900 keer gedeeld."

Myrthes oproep op Facebook werd honderden keren gedeeld. (foto: Myrthe Zintel)

Noa werd de afgelopen weken meerdere keren gespot, maar liet zich niet vangen. Zelfs een professioneel zoekteam kon de hond niet te pakken krijgen. Uiteindelijk was het de nicht van Myrthe die de hond gisteren kon aanlijnen. Dat ging niet zonder slag of stoot. "Mijn nicht heeft haar ingesloten, is op de grond gaan liggen met voer en langzaam maar zeker kwam Noa naar haar toe."

"Toen Noa er weer vandoor wilde gaan, was mijn nicht er klaar mee", lacht Myrthe. "Ze zei: 'Prima, dan ga ik weer.'" Haar nicht is opgestaan en uiteindelijk liep de hond met haar mee. Na twee weken kan Noa weer naar huis.

Myrthe over de zoektocht naar Noa