Geen kampvuren en vuurwerkshows door droogte?

Jan Daniels maakte deze foto tijdens het vuurwerk in de zomer van 2017. (foto: Jan Daniels)

Vuurwerk in de zomer? Jawel, bij verschillende Zeeuwse evenementen wordt ieder jaar vuurwerk afgestoken. Denk bijvoorbeeld aan de kermis in Vlissingen (19 juli), de Visserijdagen in Bruinisse (21 juli), en de Visserijfeesten in Breskens (5 augustus).

Volgens Joost Boerma van de RUD Zeeland betekent het vuurwerkverbod van City of Dance niet dat er geen enkele vuurpijl de lucht in gaat deze zomer. "Er zal per evenement een afweging gemaakt moeten worden of de risico's acceptabel zijn", legt Boerma uit.

Veel overleg vooraf

"Wij baseren ons advies op www.natuurbrandrisico.nl en de adviezen van de brandweer en de Veiligheidsregio Zeeland. In overleg met de gemeente maken we gezamenlijk een afweging."

Boerma neemt de geplande vuurwerkshow in Vlissingen als voorbeeld. "Het ponton in Vlissingen voor de Oranjedijk is omgeven door water, daar zijn de risico's acceptabel. Dat evenement gaat naar alle waarschijnlijkheid gewoon door."

Joost Boerma legt uit hoe het RUD de beslissing maakt of vuurwerk doorgaat of niet