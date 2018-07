Frontale botsing bij Colijnsplaat (foto: HV Zeeland)

Een van de auto's had een aanhanger achter zich waar nog een derde auto tegenaan is gereden. Politie, brandweer en ambulance werden rond 8.40 uur opgeroepen. De twee gewonden zijn aan de ambulancedienst overgedragen.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan, daarna is de ravage opgeruimd en is de weg weer vrijgegeven.