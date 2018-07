Vermist hondje Pleun dood gevonden aan waterkant

Teckel Pleun is sinds een dag vermist (foto: Amivedi)

Vermist na boottocht

De baasjes van Pleun hadden zondag al het idee dat het dier tijdens een boottocht in het water terecht was gekomen, vermoedelijk tussen Goes en Wemeldinge. "Ze is meegegaan op de boot, wat ze ze altijd super vond, maar dat is helaas fout gegaan", was toen op de website van Amivedi te lezen.

Ook op die website staat inmiddels dat het dier om het leven is gekomen. Het lichaam van de hond is inmiddels bij de baasjes.

