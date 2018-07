Middelburg en Vlissingen zeggen samenwerking zorgloket Porthos op

Het pand van Porthos in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Porthos is een samenwerking tussen de gemeenten op Walcheren op het gebied van zorg. De gemeenten zijn het onderling al langer niet eens op de manier hoe het verder moet met het zorgloket. Middelburg en Vlissingen laten weten nog steeds samen te willen werken, maar vinden dat er eerst nieuwe afspraken moeten worden, voordat de overeenkomst met vijf jaar verlengd wordt. Eerder hebben Vlissingen en Middelburg om vijf maanden uitstel gevraagd om de nieuwe colleges bij Porthos te betrekken. Op dat verzoek is Veere niet ingegaan.

Inwoners merken nu nog niets

De gemeente Middelburg laat in een persbericht weten dat inwoners van Middelburg, Veere en Vlissingen dit jaar en volgend jaar niets merken van het besluit. Het is nog onduidelijk hoe het vanaf 2020 gaat.

In 2016 vond Patroesjka Sterk van de SP in Middelburg al dat haar gemeente niet meer samen moest werken met Vlissingen en Veere op het gebied van zorgloket Porthos. In een commissievergadering van de gemeenteraad kwam toen aan de orde dat de samenwerking tussen de drie Walcherse gemeenten stroef verliep.