OM eist drie jaar cel tegen pinpasfraudeur die Rolex kocht

Bij verdachte werden o.a. 9.000 euro en een Rolex aangetroffen (foto: politie Zeeland-West-Brabant)

De man wordt verdacht van negentien fraudezaken met pinpassen die gestolen werden van oudere mensen. Dat gebeurde in de periode augustus 2016 tot en met oktober 2017. In totaal zou de man, samen met andere daders, voor ruim 110.000 euro van de rekeningen verduisterd hebben. De banken hebben de schade aan de slachtoffers vergoed.

Alle fraudezaken speelden buiten Zeeland, op twee na. De zaken, in Goes en Middelburg, zorgden ervoor dat er iemand kon worden aangehouden. Het signalement van de dader en zijn mededaders en de werkwijze zorgden ervoor dat een verband kon worden gelegd met andere zaken. De andere gevallen van zakkenrollerij waren in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Limburg.

Gestolen van oudere mensen

De pinpassen werden voornamelijk gestolen van oudere mensen. De verdachte en soms ook vrouwelijke handlangers keken de pincode af. Zij hielpen ook bij de diefstal. Via pinautomaten en internetbankieren werd spaargeld opgenomen en werden daglimieten van de passen verhoogd. Dat zorgde voor duizenden euro's schade bij de slachtoffers. Dat varieerde van 500 euro tot 5.000 euro, 10.000 euro en in een geval zelfs tot meer dan 21.000 euro schade.

De verdachte werd herkend aan zijn kleding en werkwijze. Zo droeg hij vaak dezelfde jas en muts en schermde hij op dezelfde manier zijn gezicht of de camera af tijdens het pinnen.

Vrijspraak

De advocaat van de verdachte pleitte voor vrijspraak. Hij vond dat zijn cliënt niet goed herkend kon worden op basis van beschikbaar film- en fotomateriaal. De officier van justitie bestreed dat. De rechtbank liet beiden, inclusief de verdachte ter verduidelijking de foto's zien die zij ter beschikking hadden gekregen. Volgens de officier van justitie waren deze foto's haarscherp en kon de verdachte duidelijk herkend worden.

De man zit sinds zijn aanhouding in december vast en heeft inmiddels een illegale status in Nederland. Hij zit vast in Ter Apel. Als de man tot een gevangenisstraf wordt veroordeeld, moet hij eerst die straf uitzitten voordat hij het land moet verlaten. De eis van het OM is drie jaar cel, met aftrek van voorarrest. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

