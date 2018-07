Belgische politieachtervolging motorscooter eindigt in Cadzand

Politie (archieffoto) (foto: ANP XTRA)

De Belgische politie startte de achtervolging in Knokke en schakelde bij de grens de hulp in van de Nederlandse collega's. Op de N675 bij Cadzand werd het duo ingesloten en opgepakt. De vermoedelijke buit is bij de verdachten aangetroffen.

Via een uitleveringsprocedure wordt het duo overgedragen aan de Belgische politie.