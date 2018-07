Bij het waterschap hebben ze de handen vol aan de droogte, maar de mogelijkheden om te sturen zijn beperkt. In andere delen van het land leveren de rivieren nog voldoende water, maar Zeeland is omgeven door zout water. En daar hebben de boeren niets aan. "Op veel plaatsen kunnen we nog water oppompen", zegt Marinus Vermue, voorzitter van de afdeling Borsele van de ZLTO. "Maar we moeten oppassen dat we geen zout water aantrekken, want dan zijn we nog verder van huis."

Tankwagens inzetten

Vermue merkt dat veel boeren zich zorgen beginnen te maken. "Er zijn genoeg collega's die hun land niet kunnen beregenen, en die hebben het zwaar. Ze lopen de kans dat hun oogst een stuk lager is dan verwacht. Er zijn zelfs al boeren die water met tankwagens laten komen. Heel kostbaar, maar nog altijd beter dan helemaal geen oogst." Maar de rekening opmaken kan pas als er geoogst is. "De prijzen zullen wel wat oplopen denk ik, maar we weten het pas zeker als er geoogst is."

Marinus Vermue over de gevolgen van de droogte voor de boeren in Zeeland.

Kanaries van de kolenmijnen

Volgens een woordvoerder van boerenorganisatie ZLTO zijn boeren 'als de kanaries van de kolenmijnen'. Als er veel te veel water valt, zoals dit voorjaar, of als het zoals nu weken achter elkaar niet regent, merken zij dat als eerste. Daarom zijn er projecten gaande zoals het aanleggen van extra waterleidingen en het omschakelen naar gewassen die beter tegen zout water kunnen zoals gerst, spelt en vlas. Dat is mede ingegeven door de te verwachten klimaatveranderingen.

Water voor de dieren

Bij Staatsbosbeheer zijn ze nog niet zover dat dieren extra water krijgen, zoals dat al wel gebeurt op de Veluwe. "De Veluwe is een gebied met hoggelegen zandgrond, daar zakt het water sneller weg. De Zeeuwse klei houdt het water beter vast", laat een woordvoerder van Staatsbosbeheer desgevraagd weten. "Maar de natuur is wel toe aan een buitje regen."